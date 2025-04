Naturschutz Trockenes Frühjahr hilft Thüringens Feldhasen

"Der Feldhase steht in Thüringen nach wie vor auf der Roten Liste und gilt als gefährdet", sagte der Sprecher des Naturschutzbundes Thüringen (Nabu), Jürgen Ehrhardt. Sein Bestand habe sich im Freistaat in den vergangenen Jahren zwar leicht verbessert, sei aber noch weit von dem entfernt, was früher in der Thüringer Landschaft vorgekommen sei.