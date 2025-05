Erfurt (dpa/th) - Der Schutz der Wildkatzen ist eines der Projekte, denen sich der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen verschrieben hat. Auf die Arbeitsergebnisse der vergangenen 35 Jahre blickten die Mitglieder auf einer Landesversammlung in Erfurt zurück. Ehrenamtliches Engagement sei für den Erfolg des Umwelt- und Naturschutzes in Thüringen mitentscheidend, erklärte der BUND.