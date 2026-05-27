Das war ein interessanter Tag. 18 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a der Regelschule „Otto Ludwig“ Eisfeld haben am Mittwoch auf dem Gelände des Rasierklingen-Produzenten Harry’s in Eisfeld eine Blühwiese angelegt. Begleitet wurden sie dabei von ihrer Klassenlehrerin und Schulleiterin Stephanie Nickel sowie Berufskoordinator Christian Knoch. „Besonders begeistert waren die Jungs beim Aufbau des Zauns rund um die neue Blumenwiese, während die Mädchen sichtlich Spaß an der Aussaat der Blumensamen hatten“, schreibt Unternehmenssprecherin Kristin Grobeis. Zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler bei einem Rundgang durch die Produktion einen Blick hinter die Kulissen des Eisfelder Werkes werfen können. Die Aktion soll der Startschuss für viele weitere gemeinsame Ideen und Projekte des Unternehmens und der Regelschule Eisfeld sein.