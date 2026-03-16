Als erstes westdeutsches Bundesland hatte Hessen im Jahr 2023 ein Schutzgebiet entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze ausgewiesen. An den unter der damaligen schwarz-grünen Regierung beschlossenen Vorgaben für das Nationale Naturmonument Grünes Band Hessen war jedoch deutliche Kritik lautgeworden: Landwirte und Waldbesitzer sahen darin einen Eingriff in ihre Eigentumsrechte, Gedenkstätten beklagten eine einseitige Ausrichtung auf den Naturschutz.