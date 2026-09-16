Minister für Ausgleich mit Augenmaß

"Sachsens Natur ist es wert, von uns und vor uns geschützt zu werden. Die Natur in unseren Wäldern, auf den Feldern und Wiesen, Auen, in den Seen und Flüssen ist der ureigenste Reichtum aller Menschen in Sachsen", betonte der Minister gleich zu Beginn seiner Fachregierungserklärung. "Wir schützen, was wertvoll ist, und wir ermöglichen Nutzung, wo sie verantwortbar ist. Und wir wollen Konflikte sachgerecht lösen." Es gehe um einen Ausgleich mit Augenmaß. Nur so entstehe Akzeptanz.