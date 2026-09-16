Dresden (dpa/sn) - Sachsen will beim Schutz der Natur auf Kooperation statt Konfrontation setzen. Artenschutz müsse die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort berücksichtigen, sagte Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) im Landtag. "Starre Regelungen gefährden auf Dauer die Akzeptanz. Wir brauchen einen Artenschutz, der fachlich klar, rechtlich verlässlich und praktisch umsetzbar ist." Bestände streng geschützter Arten wie Seeadler, Fischadler, Kranich, Weißstorch oder Wildkatze hätten sich erholt.