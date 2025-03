Debatte über Fördertöpfe und Nutzungsmöglichkeiten

Der Dialog mit Vertretern aus der Region sei bei einem Treffen mit dem Minister in Geisa neu gestartet worden, so das Ministerium. "Wir stehen an der Seite der Kommunen, ihre naturnahe Regionalentwicklung mit einem Unesco-Siegel voranzubringen", sagte Kummer. Es geht laut Ministerium unter anderem um Vorgaben für die Dünung in der Landwirtschaft sowie Fördermöglichkeiten.