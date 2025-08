Naturschutz: Nabu: 43 Wildbienenarten ausgestorben - Blüten werden rar

Jena (dpa/th) - Mehr als die Hälfte der in Thüringen vorkommenden Wildbienenarten sind in ihrem Bestand gefährdet. Der Naturschutzbund (Nabu) bezeichnete die Situation im Freistaat als alarmierend. Insgesamt seien 416 Wildbienenarten bekannt. 43 Arten seien bereits ausgestorben oder verschwunden, 72 Arten der für die Bestäubung von Pflanzen unverzichtbaren Insekten vom Aussterben bedroht. Das teilte der Nabu in Jena auf Anfrage mit. Wichtig sei für den Bestandserhalt, dass Wild- und Honigbienen auch im Hochsommer ausreichend Blüten fänden.