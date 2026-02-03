Naturschutz Mehr Freiheiten für Eigentümer am "Grünen Band" geplant

Wiesbaden - Hessen will den Naturschutz am "Grünen Band" entlang der früheren innerdeutschen Grenze lockern. "Die Landesregierung setzt auf Kooperation und Freiwilligkeit statt Vorgaben und Ordnungspolitik", erklärte Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) im Landtag zur Vorstellung eines Gesetzes zu Vorgaben für den hessisch-thüringischen Grenzstreifen. Privates Eigentum solle keinen unnötigen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen, sagte Jung. Erinnerungskultur und Naturschutz funktioniere nur dann, wenn die Menschen vor Ort mitgenommen würden.