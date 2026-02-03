Naturschutz Mehr Freiheiten für Eigentümer am "Grünen Band" geplant

Künftig soll es zwei Zonen am "Grünen Band" geben

"Diese Flächen wurden selbst während der Deutschen Teilung land- und forstwirtschaftlich genutzt – es ist nicht erklärbar, dass die Eigentümer nach Überwindung der Teilung hier Einschränkungen ihres Eigentums hinnehmen sollen", erläuterte der Minister. Künftig werde das "Grüne Band" in Hessen aus zwei Teilen bestehen: dem Nationalen Naturmonument mit Schutz- und Entwicklungszone und einer angrenzenden Förderzone. "Damit wird ermöglicht, dass Landnutzern vor Ort keine ordnungsrechtlichen Bewirtschaftungsauflagen durch die Hintertür drohen", erläuterte Jung.