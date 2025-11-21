„Eine intakte Stadtnatur ist für Menschen unverzichtbar – sie reinigt unsere Luft von Schadstoffen, sorgt für Lärmschutz, schwächt die Folgen der Klimakrise ab, trägt zur Biodiversität bei und ist gut für die Seele.“ Das betont Petra Szigarski, Betreuerin der Naturschutzjugend (Naju) in Ilmenau. Deshalb sollte ihrer Ansicht nach Stadtnatur mit ihren begrenzten Ressourcen intelligent und nachhaltig genutzt werden. Wie das in Ilmenau aussehen kann, dieser Frage gingen die Kinder der Naju-Gruppe nach.