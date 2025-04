Naturschutz in der Rhön: Mission Schwarzer Apollo – Rettung in Sicht?

In der Rhön fliegt er noch, der Schwarze Apollo – ein selten gewordener Tagfalter mit besonderen Ansprüchen an seinen Lebensraum. Im Frühjahr kann man ihn wieder an einigen Wald- oder Gehölzrändern in der Rhön entdecken, nämlich am Lerchensporn. Diese violett oder weiß blühende Pflanze ist ausschließliche Nahrungspflanze der Raupen des Schwarzen Apollos. Zwei Thüringer Naturschutzprojekte versuchen nun gemeinsam, die in ganz Europa stark gefährdete und europarechtlich geschützte Art in Thüringen zu erhalten.