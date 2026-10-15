Körbe voller Äpfel, Pflückhilfen und viele fleißige Hände: Im Sortengarten Dörrensolz stand am vergangenen Samstag, 10. Oktober, die Apfelernte ganz im Zeichen des Naturschutzes. Im Rahmen der RegioCrowd-Aktion „Süßer Apfel – Süßer Zweck“ kamen Naturfreunde zusammen, um gemeinsam Äpfel zu ernten und damit den Erhalt der wertvollen Streuobstwiese zu unterstützen. Dabei ließen sich die Helfer auch vom zunächst wenig einladenden Wetter nicht abschrecken.