Kaum zu glauben, aber leider wahr: Selbst einige Arten der Spitzmaus stehen schon auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten. In Breitungen sind es zum Jahresanfang immer Erdkröten und Molche, die die Ortsgruppe des NABU beschäftigen. Seit 2012 errichten die Naturfreunde im Knollbach Jahr für Jahr einen Amphibienschutzzaun. Diesmal war man gut zwei Wochen später als im vorigen Jahr vor Ort. Der lange Winter hatte seine Spuren hinterlassen.