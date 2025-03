Streuobstwiesen mit einem Mix an Obstbaumarten und oft in die Jahre gekommenen Bäumen nehmen in Thüringen eine Fläche von etwa 10.000 Hektar ein. Es handelt sich dabei um gesetzlich geschützte Biotope. Eine Fachtagung der Grünen Liga beschäftigte sich mit der Frage, wie Thüringens Streuobstwiesen den Klimawandel bestehen können und welches Pflanzgut dafür gebraucht wird.