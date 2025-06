In immer mehr Gärten, Parks und Städten sieht man sie an Bäumen, Hauswänden oder Garagen: kleine Kästen, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken, aber einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leisten. Es handelt sich nämlich um das Zuhause von Fledermäusen. Die selbstreinigenden, nach unten geöffneten Kästen sind nun auch an der Neubau-Hauswand des Evangelischen Gymnasium Meiningen zu finden.