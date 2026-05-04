﻿Lange Zeit war er in unserer Region abgetaucht. Verschwunden. Nun ist er zurück: der Biber. Entlang der Schmalkalde sind in den vergangenen Monaten deutliche Spuren des größten europäischen Nagers entdeckt worden. Angeknapperte Bäume mit den typischen, spitz zulaufenden Schnittstellen im Bereich der Schwemmbrücke, des Westendparks und der Siechenteiche lassen keinen Zweifel, dass sich der Biber nicht nur auf der Durchreise befindet, sondern hier heimisch geworden ist. Möglicherweise sogar eine Familie gegründet hat, wie Biberburgen im Revier Siechenteiche vermuten lassen.