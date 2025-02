Nürnberg (dpa/lby) - An vielen Orten in Bayern stellen Ehrenamtliche und Behörden in diesen Tagen Schutzzäune für Kröten, Molche und andere Amphibien auf. Sobald die Temperaturen milder werden, machen sich diese auf den Weg zu ihren Paarungsgewässern. Das könne je nach Witterung schon ab Mitte Februar der Fall sein, sagte Andreas Zahn vom Bund Naturschutz (BN). Meist sei es Ende Februar, Anfang März so weit.