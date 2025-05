Erfurt (dpa/th) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen hat auf die Bedeutung des EU-weiten Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" aufmerksam gemacht. In Thüringen seien laut Roter Liste rund 40 Prozent der Tier- und Pflanzenarten gefährdet, teilte der BUND Landesverband mit. "Das zeigt: Natura 2000-Gebiete sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit", so der Verband. Am Mittwoch ist der "Natura-2000-Tag" - mit Veranstaltungen zu dem Thema in mehreren europäischen Ländern.