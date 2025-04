Weiger: "Nie gedacht, dass ich so etwas noch erleben muss"

BN-Ehrenvorsitzender Hubert Weiger zufolge würde ein neues Jagdgesetz, wie es der Entwurf vorsieht, einen Systembruch darstellen und die jahrzehntelange Arbeit der Naturschutzverbände zunichtemachen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas noch erleben muss", sagte er und: "Wir sind in einer Situation, wie ich sie noch nie erlebt habe." Allerdings, so Weiger, sei er zuversichtlich, dass der Entwurf so nicht durchkommen werde.