Traunstein (dpa/lby) - Mit mehr als 16.000 Unterschriften erneuert der Bund Naturschutz (BN) in Bayern den Protest gegen Pläne für den Neubau eines Wasserkraftwerks am Fluss Salzach. Das Werk im Tittmoninger Becken würde Fische schädigen, die Wasserstandsdynamik in der Aue einschränken und zu einem Rückstau des Wassers führen, begründete der Verband anlässlich der Übergabe der Unterschriften. Zudem sei der Nutzen für die Energiewirtschaft fraglich.