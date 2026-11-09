Naturschutz: Biber helfen in Thüringen beim Umweltschutz

Der Nabu setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, die natürliche Ausbreitung des Bibers zuzulassen. Zonen, aus denen die Tiere grundsätzlich ferngehalten werden sollen, wie sie in anderen Bundesländern diskutiert werden, lehnt die Naturschutzorganisation ab.

Warum werden Berater ausgebildet?

Ausgebildet werden vom Ministerium ehrenamtliche Biberberater - ein Kurs lief am ersten Novemberwochenende für Interessenten. Organisiert wurde er vom Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs des Ministeriums. Die Berater sollen vor allem die Naturschutzbehörden in den Landkreisen beim Thema Biber unterstützen - bei der Umweltbildung, aber auch beim Lösen von Konflikten.

Seit 1850 galt der Biber in Thüringen nach Nabu-Angaben als verschollen. Die Nager mit dem großen, platten Schwanz seien seit 2007 aus Nachbarregionen und über die Saale wieder eingewandert. Biber sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Sie dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden, und während bestimmter Zeiten dürfen sie nicht erheblich gestört werden. Das Beschädigen oder Zerstören von Dämmen und Bauen ist strafbar.