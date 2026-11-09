 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Biber helfen in Thüringen beim Umweltschutz

Naturschutz Biber helfen in Thüringen beim Umweltschutz

Seit 2007 sind Biber in Thüringen wieder heimisch. Die Nager gelten als Landschaftsgestalter, weil sie Wasser stauen können. Nicht immer stoßen ihre Baumfäll-Aktionen auf Verständnis.

Naturschutz: Biber helfen in Thüringen beim Umweltschutz
1
Biber sind an Thüringens Flüssen wieder zahlreicher vertreten.(Symbolbild) Foto: Felix Heyder/dpa

Erfurt (dpa/th) - Sie gelten als Baumeister und Landschaftsgestalter: Vor etwa 20 Jahren sind die größten europäischen Nagetiere nach Thüringen zurückgekehrt. Biber leben inzwischen an vielen Flüssen und in allen Regionen des Freistaats, wie das Thüringer Umweltministerium in Erfurt auf Anfrage mitteilte. Aktuell umfasse der Bestand etwa 1.300 Biber in 370 Revieren. 

Nach der Werbung weiterlesen

An welchen Gewässern sind Biber in Thüringen heimisch? 

Die streng geschützten Biber leben unter anderem an Saale, Ilm, Werra, Weißer Elster und Gera. Auch kleine Fließgewässer würden besiedelt, etwa Milz und Kreck im Kreis Hildburghausen sowie Steinach und Itz im Kreis Sonneberg. Viele Tiere seien aus benachbarten Bundesländern eingewandert. Größere Verbreitungslücken seien immer seltener. 

Welchen Nutzen haben die Tiere für Natur und Wasserhaushalt?

Mit ihren Dämmen fördern Biber den Natur- und Gewässerschutz. Die Tiere helfen, so das Ministerium, beim Entstehen von Auenlebensräumen und könnten Flussläufe, die sonst aufwendig renaturiert werden müssten, in ein vielfältiges System aus Teichen und dazwischenliegenden Fließgewässerstrecken verwandeln. 

In den natürlichen Feuchtgebieten entstünden Lebensräume für Vögel, Amphibien oder Libellen, erklärte ein Ministeriumssprecher, aber auch lokaler Rückhaltraum bei Hochwasser. Auch für das Grundwasser hätten Biberteiche Vorteile. Weil das Wasser hinter den Biberdämmen gestaut werde, steige der Grundwasserspiegel im Umland - mit positiver Wirkung in Trockenzeiten, auch für die Landwirtschaft. 

Wann kommt es zu Konflikten zwischen Bibern und Menschen? 

Der große Nager, der in der Natur acht bis zehn Jahre alt und bis zu 30 Kilogramm schwer werden kann, sorgt wegen seiner Baumfäll-Aktionen sowie Fraß- und Wasserschäden immer wieder für Konflikte. Durch seine Dammbauten und damit steigendes Grundwasser oder geflutete Uferbereiche können Schäden auf öffentlichen und privaten Flächen entstehen. 

"Es geht um eine rechtzeitige Konfliktvorbeugung, um durch den Biber verursachte Schäden möglichst zu verhindern oder deutlich zu verringern", erklärte der Ministeriumssprecher. Dazu gehöre auch der Schutz wertvoller Bäume im Uferbereich durch Gitter. Thüringen zahle Entschädigungen, wenn beispielsweise Schäden durch Nässe oder an Ufern nicht rechtzeitig verhindert werden konnten. 

Wohin kann man sich bei Problemen wenden?

Anlaufstellen sind laut Ministerium die untere Naturschutzbehörde des jeweiligen Landkreises oder kreisfreien Stadt sowie die Gewässerunterhaltungsverbände. Auch der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen berät Landnutzer und Anwohner, wenn Bäume angefressen werden oder sich gestautes Wasser auf Grundstücke oder Flächen von Land- und Forstwirtschaft ausbreitet. 

Der Nabu setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, die natürliche Ausbreitung des Bibers zuzulassen. Zonen, aus denen die Tiere grundsätzlich ferngehalten werden sollen, wie sie in anderen Bundesländern diskutiert werden, lehnt die Naturschutzorganisation ab. 

Warum werden Berater ausgebildet?

Ausgebildet werden vom Ministerium ehrenamtliche Biberberater - ein Kurs lief am ersten Novemberwochenende für Interessenten. Organisiert wurde er vom Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs des Ministeriums. Die Berater sollen vor allem die Naturschutzbehörden in den Landkreisen beim Thema Biber unterstützen - bei der Umweltbildung, aber auch beim Lösen von Konflikten. 

Seit 1850 galt der Biber in Thüringen nach Nabu-Angaben als verschollen. Die Nager mit dem großen, platten Schwanz seien seit 2007 aus Nachbarregionen und über die Saale wieder eingewandert. Biber sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Sie dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden, und während bestimmter Zeiten dürfen sie nicht erheblich gestört werden. Das Beschädigen oder Zerstören von Dämmen und Bauen ist strafbar.