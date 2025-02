Bachmuscheln gelten laut Wissenschaftlern als Indikatoren, in welchem Zustand ein Gewässer ist. Zudem filtern sie das Wasser und tragen so zur Reinigung bei. Sie übernehmen damit wichtige Funktionen auch für das Überleben anderer Arten, wie Andreas Dobler von der Koordinationsstelle für Muschelschutz an der Technischen Universität München erläuterte.