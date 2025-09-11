Naturschutz: Bärtierchenart trägt jetzt Kretschmanns Namen

Tapsiger Gang und optisch wie ein Gummibärchen

Acht Beine, tapsiger Gang wie ein Mini-Bär und eine Form, die je nachdem irgendwo zwischen weichem Gummibärchen und zerknautschtem Staubsaugerbeutel liegt. Sie weisen zudem besondere Fähigkeiten auf: Bärtierchen schrumpeln bei extremen Bedingungen zusammen und überleben laut dem Experten Schill so Temperaturen über 110 Grad – aber auch Kälte bis minus 200 Grad. Dadurch könnten sie als einzige bekannte Art sogar einen Weltraumflug ganz ohne Raumanzug überstehen. Sie besiedeln extreme Lebensräume von Wüste bis Regenwald, können austrocknen, einfrieren – und doch überleben.