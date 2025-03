Runter vom Gas

Die Freiwilligen sind laut Friedel in den Morgen- und Abendstunden an den Zäunen unterwegs. Autofahrer sollten in diesen Zeiträumen deshalb vorsichtig an diesen vorbeifahren. "In seltenen Fällen gibt es auch Straßensperrungen", sagte er. "Wir bitten alle Autofahrer dringend, diese zu respektieren, denn ansonsten kostet es wirklich viele Tiere das Leben."