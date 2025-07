Naturschutz: 2,7 Millionen Euro vom Bund für Renaturierung der Werra

"Natur überwindet Grenzen und Naturschutz ist vor allem grenzüberschreitend erfolgreich. Wenn jetzt zudem Grünes und Blaues Band an der Werra miteinander verbunden werden, dann hat das in dieser Region eine ganz besondere Symbolik", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider. Naturnahe Auen und Auengewässer seien wichtige Wasserspeicher sowohl in Zeiten extremer Trockenheit als auch bei Überschwemmungen, so der Thüringer SPD-Politiker.