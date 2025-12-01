Naturprojekt: Bäume statt Disney-Enten

Kalkanstrich gegen Schädlinge

Am 5. November war es schließlich so weit: Zwei Winterlinden und ein Bergahorn wurden von einer regionalen Baumschule direkt zum Pflanzort am Weltkriegsdenkmal in Suhl-Albrechts geliefert. Trotz klirrender Temperaturen, aber bei strahlendem Sonnenschein, begannen die Auszubildenden der Heilerziehungspflege um 8.30 Uhr mit den Arbeiten. Bereits nach einer Stunde konnten die ersten beiden Bäume gesetzt werden. Die Pflanzung des dritten Baumes verzögerte sich aufgrund großer Steine im Boden, doch gegen 10 Uhr stand auch dieser an seinem vorgesehenen Platz.