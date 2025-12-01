 
Naturprojekt Bäume statt Disney-Enten

Tick, Trick und Track – so heißen nun drei neue Stadtbäume, die Auszubildende der Heilerziehungspflege in Suhl gepflanzt haben.

Naturprojekt: Bäume statt Disney-Enten
1
Die Teilnehmer des Projekts nach getaner Arbeit. Foto: BUND Suhl

Der Klassenverband HEP 24 der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Suhl hat gemeinsam mit dem BUND-Stadtverband Suhl drei Laubbäume in Suhl-Albrechts gepflanzt. Die Aktion ist Teil eines umfangreichen Stadtnaturprojekts, das von der Naturstiftung David gefördert wird.

Der Wunsch nach einer eigenen Baumpflanzung entstand im vergangenen Schuljahr innerhalb der Fachklasse. Lehrer Manfred Kröber wandte sich daraufhin an die Aktivengruppe des BUND Suhl, die das Anliegen der Auszubildenden mit großer Freude aufgriff und in ein längerfristiges Projekt zur Förderung der Stadtnatur einbettete. Gemeinsam mit städtischen Verantwortlichen wurden Pflanzort, Umfang und Termin vorbereitet.

Kalkanstrich gegen Schädlinge

Am 5. November war es schließlich so weit: Zwei Winterlinden und ein Bergahorn wurden von einer regionalen Baumschule direkt zum Pflanzort am Weltkriegsdenkmal in Suhl-Albrechts geliefert. Trotz klirrender Temperaturen, aber bei strahlendem Sonnenschein, begannen die Auszubildenden der Heilerziehungspflege um 8.30 Uhr mit den Arbeiten. Bereits nach einer Stunde konnten die ersten beiden Bäume gesetzt werden. Die Pflanzung des dritten Baumes verzögerte sich aufgrund großer Steine im Boden, doch gegen 10 Uhr stand auch dieser an seinem vorgesehenen Platz.

Nach dem Setzen erhielten die Bäume einen schützenden Kalkanstrich gegen Schädlinge. Anschließend stabilisierte die Gruppe die jungen Stämme mit Holzpflöcken. Zum Abschluss taufte die Klasse ihre drei Bäume liebevoll auf die Namen „Tick“, „Trick“ und „Track“.

Die Schule plant, ähnliche Aktionen künftig häufiger durchzuführen. Die Auszubildenden bewerten die Baumpflanzung nicht nur als umweltpädagogisch wertvoll, sondern auch als gemeinschaftsstärkendes Erlebnis und motivierende Abwechslung zum schulischen Alltag.

Für den BUND Suhl stellt die Pflanzaktion einen wichtigen Baustein im diesjährigen Engagement für die Stadtnatur dar. Das zugrunde liegende Projekt endet zum 31. Dezember.

Stadtnatur ist gemeinsame Aufgabe

Im Verlauf des Jahres fanden zahlreiche weitere Kooperationen statt, darunter Müllsammelaktionen im Wohngebiet Karl-Marx-Straße in Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugenossenschaften, ein BUND-Stand zum Zootag im Suhler Tierpark, bei dem Besucherinnen und Besucher Samenbomben herstellen konnten und ein Schulgartenprojekt mit Hortkindern der Jenaplanschule, in dessen Rahmen Beete vorbereitet und ein Komposter gebaut wurden.

„Die Pflege und Schaffung von Stadtnatur ist eine gemeinsame Aufgabe, die nur durch die Vernetzung vieler Akteure gelingen kann“, betont der BUND Suhl. „Mit den diesjährigen Maßnahmen konnten wir im lokalen Rahmen einen Beitrag zur biologischen Vielfalt in Suhl leisten.“