Naturphänomen: Wie Lawinen entstehen – und was sie so gefährlich macht

Berlin - Lawinen entstehen, wenn instabile Schneeschichten an steilen Hängen brechen und dann mit hoher Geschwindigkeit talwärts stürzen. Solche Abgänge forderten am Wochenende mehrere Todesopfer in den französischen Alpen. In verschiedenen Orten der Region Savoyen wurden Skifahrer unter Schneedecken verschüttet, wie französische Medien berichteten. Auch in Österreich gab es Verletzte. Entscheidend ist bei dem Phänomen allerdings nicht die Gesamtmenge an Schnee, sondern dessen Schichtung, wie der Deutsche Alpenverein (DAV) erklärt.