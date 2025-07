Tornado ist nicht gleich Tornado

Der DWD spricht von Tornados vom Typ 1 und Tornados vom Typ 2. Die letzteren - in diesem Fall am Bodensee war es eine Wasserhose - ziehen relativ langsam übers Wasser oder bewegten sich kaum. "Zu erkennen sind sie durch einen Gischtwirbel über dem See und dem Wolkentrichter, der in durchkondensiertem Zustand am Wolkenschlauch erkennbar wird", sagt Winninghoff.