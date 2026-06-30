Die angespannte Haushaltslage der Gemeinde Goldisthal könnte zur Schließung des Hauses der Natur Ende 2027 führen. Ob es so kommt, will der Gemeinderat am heutigen Dienstag (30. Juni) beschließen. Für den Verein Naturpark Thüringer Wald steht jedoch fest: Das Haus der Natur muss erhalten bleiben. Dafür brauche es jetzt das gemeinsame Engagement von Kommunen, Land, Fachinstitutionen und weiteren Partnern, teilt der Verein in einer Stellungnahme mit.