Naturpark: Griffelschiefer und Grenzzaun

Die Wanderung verlangt etwas Ausdauer. Über schmale und teils steile Pfade geht es zu den Schieferbrüchen am Fellberg (842 Meter) und weiter durch das Naturschutzgebiet Leierloch. Ausgangspunkt ist das Naturpark-Tor Silbersattel, von wo der Weg zu den einst weltbekannten Griffelbrüchen führt. Vom Gipfel des Fellbergs führt der Pfad schließlich zurück ins Tal. Unterwegs säumen Meilerstätten den Weg und erzählen von der Tradition der Köhlerei im Thüringer Wald.