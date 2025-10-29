Naturpark: Griffelschiefer und Grenzzaun

Die 6,6 Kilometer lange Rundtour mit dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Ralf Kirchner führt um die Schieferstadt Steinach durch stillgelegte Schieferbrüche und ein reizvolles Naturschutzgebiet. Während der Exkursion stehen die Geologie des Thüringer Schiefergebirges, insbesondere der berühmte Griffelschiefer und seine historische Nutzung zur Herstellung von Schreibstiften, im Mittelpunkt. Zugleich eröffnet sich ein faszinierender Blick auf den Naturraum des Schiefergebirges mit seiner typischen Flora und Fauna.