 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Griffelschiefer und Grenzzaun

Naturpark Griffelschiefer und Grenzzaun

Der Naturpark Thüringer Wald lädt zu zwei interessanten und spannenden Wanderungen ein.

Naturpark: Griffelschiefer und Grenzzaun
1
Wegweiser auf dem Naturpark-Weg Generalsblick. Foto: Tina Heinz

Wanderfreundinnen und -freunden seien zwei Wanderungen empfohlen, die der Naturpark Thüringer Wald am ersten November-Wochenende anbietet. Am Samstag, dem 1. November, geht es auf den Griffelpfad. Start ist um 10.15 Uhr am Naturpark-Tor Silbersattel in Steinach.

Nach der Werbung weiterlesen

Die 6,6 Kilometer lange Rundtour mit dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Ralf Kirchner führt um die Schieferstadt Steinach durch stillgelegte Schieferbrüche und ein reizvolles Naturschutzgebiet. Während der Exkursion stehen die Geologie des Thüringer Schiefergebirges, insbesondere der berühmte Griffelschiefer und seine historische Nutzung zur Herstellung von Schreibstiften, im Mittelpunkt. Zugleich eröffnet sich ein faszinierender Blick auf den Naturraum des Schiefergebirges mit seiner typischen Flora und Fauna.

Die Wanderung verlangt etwas Ausdauer. Über schmale und teils steile Pfade geht es zu den Schieferbrüchen am Fellberg (842 Meter) und weiter durch das Naturschutzgebiet Leierloch. Ausgangspunkt ist das Naturpark-Tor Silbersattel, von wo der Weg zu den einst weltbekannten Griffelbrüchen führt. Vom Gipfel des Fellbergs führt der Pfad schließlich zurück ins Tal. Unterwegs säumen Meilerstätten den Weg und erzählen von der Tradition der Köhlerei im Thüringer Wald.

Die Teilnahme an der Wanderung kostet 12 Euro. Eine Anmeldung über die Volkshochschule Sonneberg, Telefon 03675/ 871-620 ist notwendig.

Die zweite Wanderung am Sonntag, dem 2. November, führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um Korberoth. Los geht es um 13.30 Uhr am Parkplatz „Krummer Stein“ zwischen Meilschnitz und Effelder.

Gemeinsam mit Ralf Kirchner führt diese Tour auf eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit, als der Eiserne Vorhang Deutschland noch teilte. Entlang des einst streng bewachten Grenzzauns verläuft heute der Naturpark-Weg Generalsblick, der eindrucksvolle Einblicke sowohl in die historischen Ereignisse als auch in die vielfältige Natur bietet, die sich seitdem entfalten konnte. Je nach Wetterlage umfasst die Wanderstrecke 5 bis 8 Kilometer.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch von Korberoth, einem Ort, der im Zuge des Grenzausbaus 1984 vollständig zerstört wurde. Noch heute zeugen der alte Dorfteich, Mauerreste und Ackerterrassen von der einstigen Siedlung.

Die Teilnahme an dieser Wanderung ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung notwendig.