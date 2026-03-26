Viele Blumen sprießen schon: Die natürlichen heimischen Pflanzen, die das Grünamt des Ilmenauer Sport- und Betriebsamtes im Stadtgebiet pflanzen ließ, zeigen sich bereits zu Beginn des Frühjahres. Unter anderem stecken sie am Markt vor dem Rathaus, an der Eishalle und in der Ebert-Straße nach und nach ihre Köpfe aus dem Boden. Zu den Pflanzen gehören Wildtulpen, Traubenhyazinthen, Narzissen, Anemonen, Zierlauch, Milchstern, Krokus, Winterling, Sternhyazinthe, Schneeglöckchen, Blaustern und Schlüsselblumen.