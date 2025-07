Am 19. Juli wird im Thüringer Wald-Kreativ-Museum Großbreitenbach eine neue Sonderausstellung eröffnet. Sie zeigt „Gesichter der Natur“. Die Künstlerin Angela Straßberger hat sich begeistern lassen von der Schönheit der Natur. In ihren Bildern greift sie ihre Einzigartigkeit und ihre Formenvielfalt auf. Wer mit offenen Augen durch die Natur streift, entdeckt diese. Was sich unter geschickten Händen verwandeln lässt, zeigt ansatzweise die Ausstellung. Die Natur habe sie angespornt, kleine Kunstwerke entstehen zu lassen und diese so vielen Menschen wie möglich näherzubringen.