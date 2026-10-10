Naturkatastrophen Schweres Erdbeben in Panama - Entwarnung bei Tsunami-Gefahr

Die Regierung ordnete die Schließung staatlicher Einrichtungen an und setzte den Nachmittagsunterricht landesweit aus. Der internationale Flughafen Tocumen unterbrach den Betrieb vorübergehend für Sicherheitsüberprüfungen, nahm den Flugbetrieb danach aber wieder auf. Wegen strombedingter Störungen kam es in einigen Gebieten außerdem zu Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung. Der Panamakanal blieb laut Kanalverwaltung in Betrieb. Präsident José Raúl Mulino hatte die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen. "Das Geschehene darf nicht dazu benutzt werden, Alarm auszulösen und Unruhe zu stiften", schrieb er auf der Plattform X.