Am Freitag hatte ein schweres Erdbeben mit Epizentrum in Myanmar Südostasien erschüttert. Das kräftigste Beben ereignete sich nahe Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars, mit einer Stärke von 7,7. Auch in China und Vietnam war das Beben teils deutlich zu spüren. In Bangkok brach darauf das im Bau befindliche 30-stöckige Hochhaus in sich zusammen.