Die Suche nach Vermissten dauerte derweil an. "Die Zahl der Opfer wird noch überprüft", sagte Supriyanto Ridwan, Leiter des Such- und Rettungsbüros von Maumere, der größten Stadt auf Flores. "Unsere Teams setzen ihre Operationen an den Orten fort, an denen wir vermuten, dass Menschen unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind."