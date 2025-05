Im NaturHistorischen Museum Schloss Bertholdsburg ist am Samstag die neue Sonderausstellung „Bauern an den Mauern. Die Residenzstadt Schleusingen im Bauernkrieg von 1525“ eröffnet worden. Es ist die letzte der fünf Ausstellungen, die in Kooperation von fünf Häusern in der südthüringisch-fränkischen Region unterschiedliche Schlaglichter auf das Ereignis vor 500 Jahren wirft. In Schleusingen, mit der Bertholdsburg als dem Hauptsitz der Grafen von Henneberg, beschäftigt man sich darum insbesondere damit, wie die Herrschaften auf die Unruhen im Jahr 1525 reagierten.