Naturheilkunde: Verband: Kneipp-Angebote in Thüringen immer beliebter

Der Kneipp-Bund Deutschland beschäftigt sich am Samstag während eines Kongresses in Erfurt mit der von dem Pfarrer und Naturheilkundler Sebastian Kneipp (1821 – 1897) entwickelten Therapie, die seit einigen Jahren zum immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört. In Thüringen wird sie auch von einem Dutzend Vereinen gepflegt, unter anderem in Erfurt, Bad Berka und Bad Tabarz.