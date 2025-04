Wenn es um Schnitzelkreationen geht, dann lassen sich Silvio Butkus, der Chef des Naturheilgartens und sein Team immer wieder etwas Besonderes einfallen. So werden auch mal total ausgefallene Schnitzel kreiert, die sonst noch auf keiner Speisekarte in der näheren und weiteren Umgebung zu finden sind. „Bevor wir den Gästen etwas servieren, wird aber alles selbst probiert“, verrät der Suhler Gastwirt. Einer der Favoriten auf der Speisekarte sind Schnitzel „Naturheilgarten“. Klar, was sonst?