Gefahr aus Fels

Was an Felsstürzen in der Öffentlichkeit bekannt werde, sei nur "die Spitze des Eisbergs", sagte Glowacz. Man höre meist nur davon, wenn Menschen betroffen seien - jedoch gebe es immer mehr dieser Vorkommnisse; kürzlich etwa an der Eiger Nordwand. "Als ich das Klettern angefangen habe, haben wir uns über Felsstürze noch keine Gedanken gemacht", sagte der 60-Jährige.