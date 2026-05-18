Mit dem Bus der SNG sind wir von Suhl aus eine knappe Stunde unterwegs und steigen an der Haltestelle Gräfenroda/Dörrberg aus. Nach Überquerung der Wilden Gera und Unterquerung der Bahnlinie Erfurt – Suhl – Schweinfurt geht es am Hang des Dörrberges entlang immer bergauf. Gleich am Anfang empfangen uns Amsel, Grünfink und Hausrotschwanz, die sich vor dem am Dorfrand aufsteigenden Sperber in Acht nehmen müssen.