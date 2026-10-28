Naturfotografie: Sparkassenkalender 2027 zeigt die heimische Tierwelt

Unsere Empfehlung für Sie Heimatkalender Viele Stunden Arbeit für zwölf Monatsblätter Für die schönsten Motive waren die Kalendermacher ein ganzes Jahr lang im Ort unterwegs. Jetzt ist der Oehrenstöcker Heimatkalender 2027 erhältlich.

Das Titelbild des Kalenders zeigt einen Eisvogel, welcher 1973 und 2009 Vogel des Jahres in Deutschland wurde. Der Bestand hat in den letzten Jahren wieder zugenommen und die Art wird derzeit in Europa als dezimiert, aber im gesamten Verbreitungsgebiet als wenig bedroht eingestuft. Besonders am Herzen liegen dem Fotografen die Beobachtung und der Schutz heimischer Tierarten.