Naturfotografie: Sparkassenkalender 2027 zeigt die heimische Tierwelt

Der neue Sparkassenkalender 2027 ist ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Sonneberg erhältlich. Die inzwischen 35. Ausgabe des beliebten Kalenders widmet sich diesmal der Vielfalt der heimischen Tierwelt.
Die 35. Ausgabe des Sparkassenkalenders widmet sich der heimischen Tierwelt. Die Aufnahmen stammen von Naturfotograf Bertram Steiner aus Grümpen.
Der neue Sparkassenkalender 2027 ist ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Sonneberg erhältlich. Die inzwischen 35. Ausgabe des beliebten Kalenders widmet sich diesmal der Vielfalt der heimischen Tierwelt.
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Insgesamt wurden für den Landkreis Sonneberg 10.000 Exemplare produziert. Nach Angaben der Sparkasse stehen ihnen rund 26.000 Kontoinhaber gegenüber. Somit hat knapp jeder zweite Landkreis-Einwohner bei der Sparkasse ein Konto.
Im ganzen Landkreis wohnen 54.249 Einwohner, was ihn nach Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) zum zweitkleinsten Landkreis Deutschlands macht. Auch die benachbarten Landkreise Hildburghausen (59.287), Kronach (63.806), Lichtenfels (67.114) und Kulmbach (70.997) gehören zu den kleinsten Landkreisen Deutschlands.
Zurück zum Kalender: dieser erscheint seit 1993 jährlich mit wechselnden regionalen Themen. In den vergangenen Jahren standen unter anderem Luftbilder, Sagen, denkmalgeschützte Bauwerke, Museen, Brunnen, historisches Spielzeug und zuletzt die Kirchen des Landkreises im Mittelpunkt. Die Jubiläumsausgabe lenkt den Blick nun auf die Natur direkt vor der Haustür.
Die Fotografien stammen vom Naturfotografen Bertram Steiner, der aus Grümpen stammt. Mit viel Geduld und einem geschulten Blick für die Tierwelt hält er seltene Beobachtungen und besondere Momente mit seiner Kamera fest.
Das Titelbild des Kalenders zeigt einen Eisvogel, welcher 1973 und 2009 Vogel des Jahres in Deutschland wurde. Der Bestand hat in den letzten Jahren wieder zugenommen und die Art wird derzeit in Europa als dezimiert, aber im gesamten Verbreitungsgebiet als wenig bedroht eingestuft. Besonders am Herzen liegen dem Fotografen die Beobachtung und der Schutz heimischer Tierarten.
Auch die digitale Begleitung wird fortgesetzt. Auf den Social-Media-Kanälen der Sparkasse finden Interessierte zu jedem Monatsmotiv zusätzliche Informationen und Hintergründe zu den gezeigten Tieren.
Mit dem Kalender setzt die Sparkasse ihre seit 35 Jahren gepflegte Tradition fort, regionale Themen in den Mittelpunkt zu rücken und zugleich die Verbundenheit mit der Heimat zu unterstreichen.