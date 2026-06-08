Die Kinder des Erlebnis- und Naturkindergartens Kaltenlengsfeld (kurz: ERNA) haben einen ganzen Tag in ihrem „Zauberwäldchen“ gefeiert – einem Ort voller Kreativität, Naturerlebnissen und Abenteuern. An drei von den Erzieherinnen vorbereiteten Naturstationen konnten die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. An der Kreativstation entstanden mit Salzteig und Naturmaterialien kleine zauberhafte Kunstwerke, mit denen die Kinder Baumstämme verzierten. Aus allem, was Wald und Frühlingswiese hergaben, legten die Kinder an der Mandalastation ein großes Naturmandala – ein gemeinsames Kunstwerk, das den Waldboden erstrahlen ließ. Mit selbstgebauten Kleiderbügelwaagen und Becherlupen untersuchten die Kinder an der Forscherstation Gräser, Blätter und kleine Wiesenbewohner. Hier wurde geforscht, verglichen und gestaunt.