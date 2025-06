Naturerlebnis Mehr Plätze für Trekking-Touristen in Thüringen

Übernachten fernab von Touristengruppen

Nachdem im vergangenen Jahr erste offizielle Übernachtungsplätze für Camper bei Lichtenhain im Kreis Saalfeld-Rudolstadt eingerichtete wurden, folgen laut Ministerium 2025 drei weitere Angebote: Übernachtungsmöglichkeiten in der Natur soll es am Rande der Erlebniswelt Rhönwald in der Nähe von Kaltennordheim (Kreis Schmalkalden-Meiningen), in Truckendorf bei Schalkau (Kreis Sonneberg) sowie am Generalsblick auf dem Isaak bei der Gemeinde Frankenblick (Kreis Sonneberg) geben.