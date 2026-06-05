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  6. Naturwanderungen zum „Langen Tag der Natur“

Naturerlebnis im Thüringer Wald Naturwanderungen zum „Langen Tag der Natur“

Bei zwei geführten Wanderungen durch das Grüne Band bei Schalkau und die Bergwiesen bei Steinheid bekommen Besucher spannende Einblicke in das Reich der Artenvielfalt.

Naturerlebnis im Thüringer Wald: Naturwanderungen zum „Langen Tag der Natur“
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Ein kleines Vorkommen von Arnikablumen auf den Stockwiesen bei Steinheid. Foto: Privat

Zum „Langen Tag der Natur“ lädt der Naturpark Thüringer Wald zu zwei Wanderungen ein. Das vom NABU und der Stiftung Naturschutz Thüringen initiierte Format macht auf die biologische Vielfalt im Freistaat aufmerksam. Am Freitag, 12. Juni (15 bis 17 Uhr), führt Natur- und Landschaftsführer Ralf Kirchner vom Bürgerhaus Truckendorf (Schalkau) entlang des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens. Keine Anmeldung erforderlich.

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Am Samstag, 13. Juni (10 bis 12.30 Uhr), folgt eine Bergwiesenführung bei Steinheid (Hohewartstraße 90). Unter Leitung von Joschua Keller (Landschaftspflegeverband Thüringer Wald) erfahren Teilnehmende im Projekt „Artenreiche Bergwiesen – Arnika & Co.“ mehr über seltene Arten und den Schutz des Lebensraums; gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt (BfN, BMUV, Thüringer Umweltministerium). Beide Touren sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Anmeldung nur für Steinheid: j.keller@lpv-thueringer-wald.de, 036704-80597.