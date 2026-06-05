Naturerlebnis im Thüringer Wald: Naturwanderungen zum „Langen Tag der Natur“

Zum „Langen Tag der Natur“ lädt der Naturpark Thüringer Wald zu zwei Wanderungen ein. Das vom NABU und der Stiftung Naturschutz Thüringen initiierte Format macht auf die biologische Vielfalt im Freistaat aufmerksam. Am Freitag, 12. Juni (15 bis 17 Uhr), führt Natur- und Landschaftsführer Ralf Kirchner vom Bürgerhaus Truckendorf (Schalkau) entlang des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens. Keine Anmeldung erforderlich.