Sven Schmidt und die Bürgels sind für ihre vorbildliche Verknüpfung von Landwirtschaft und Naturschutz ausgezeichnet worden. Sie sind die Natura-2000-Landwirte des Jahres. Seit 2018 wird diese Auszeichnung vergeben. In der Jury sitzen ganz unterschiedliche Institutionen aus den Sparten Landwirtschaft und Naturschutz. „Mit diesem Preis wollen wir zeigen, dass Landwirtschaft und Naturschutz gut zusammengehen. Viele Landwirte sind nicht nur Bewirtschafter, sondern auch Bewahrer wertvoller Kulturlandschaften“, sagte Ina Liebetrau vom Kompetenzzentrum Natura-2000-Stationen. Die großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft könnten nur Hand in Hand gemeistert werden, wenn Politik, Gesellschaft, Naturschutz und Landwirtschaft zusammenarbeiteten, sagte sie.