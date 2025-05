Natur: Zwist in der Koalition wegen der Jagdgesetzreform

Das Thema Jagd liegt in Bayern seit eineinhalb Jahren in der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums, also bei Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Zuvor wurde es vom Landwirtschafts- und Forstministerium unter der Führung von Ministerin Michaela Kaniber (CSU) verantwortet. Die Staatsforsten allerdings sind im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Allein in dieser Aufgabenverteilung sehen Beobachter Konfliktpotenzial.