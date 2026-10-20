Natur und Wetter Hessens Hochmoore sitzen auf dem Trockenen

Moore sind nach Angaben des HLNUG wichtige Kohlenstoffspeicher. Torf entsteht, wenn Pflanzenreste unter dauerhaft nassen und sauerstoffarmen Bedingungen nur unvollständig zersetzt werden. Der darin enthaltene Kohlenstoff kann so über Jahrtausende gebunden bleiben.

Trocknet die Torfschicht aus, können Mikroorganismen die organische Substanz schneller abbauen. Dabei wird nach Angaben des Landesamtes in großem Umfang Kohlendioxid freigesetzt. Längere Hitze- und Trockenperioden gefährden damit nicht nur den Wasserhaushalt und die typische Vegetation der Moore, sondern können auch deren Funktion als CO2-Speicher beeinträchtigen.

"Potenzielle Klimaverlierer"

"Nicht von ungefähr führt das HLNUG Hochmoore auf der Liste der durch den Klimawandel potenziell beeinträchtigten Lebensraumtypen Hessens oder kurz: der "potenziellen Klimaverlierer"", betont das Landesamt. Seit einigen Jahren werden bei der Umsetzung des "Klimaplans Hessen 2030" viele der alten Schutzmaßnahmen erneuert.

Bereits seit Anfang der 1980er bemühen sich in der Rhön Naturschützer um die Renaturierung des Roten Moores. In diesem Sommer halfen dort nach Angaben des Biosphärenreservats Dutzende Freiwillige bei Projekten zur Wiedervernässung mit.

Erstaunlich robust

Neben dem gestiegenen Verständnis für die Bedeutung der Hochmoore und der Arbeit engagierter Naturschützer gibt es einen weiteren Grund, der Hoffnung macht: Die Lebensräume haben die Fähigkeit, sich zu erholen, wie Euler betont. "Wenn es im nächsten Jahr mehr regnet, kann das Hochmoor wieder wachsen." Die Naturschützer im Vogelsberg haben in der Vergangenheit beobachtet, dass sich das Moorgebiet an der Breungeshainer Heide in regenreichen Jahren zu erholen beginnt.

Sobald es genug regnet, saugen sich die Torfmoose - die eher unscheinbaren Torfbaumeister im Moor - mit Wasser voll. "Die sind wie ein Schwamm", erklärt Euler. Und statt in blasser Farbe leuchten sie dann in einem satten Grün oder in Rot.