Natur und Umwelt Wie es den Feldhasen geht – und was ihnen jetzt droht

Doch auf intensiv bewirtschafteten Flächen fehlten Versteckmöglichkeiten, in denen Feldhasen Schutz vor Fressfeinden finden, teilt die Stiftung mit. "Würde jeder Landwirt zumindest sieben Prozent seiner Ackerfläche brach liegen lassen, wäre dem Überlebenskünstler schon sehr geholfen", sagt Hackländer. Dazu seien aber auch finanzielle Förderprogramme für die Landwirte nötig.

Warum reicht Lebensraum allein nicht?

Neben dem Lebensraum spielen laut Jagdverband auch andere Faktoren eine Rolle für die Bestände. Dazu zählt etwa der Einfluss von Fressfeinden wie Füchsen oder Waschbären.

Projekte in Sachsen-Anhalt und Thüringen hätten gezeigt: Eine Kombination aus verbessertem Lebensraum und Bejagung räuberischer Arten könne positive Effekte haben. In den Gebieten habe sich die Zahl der Feldhasen innerhalb von drei Jahren bis 2025 verdoppelt. Gleichzeitig nahmen laut Verband auch andere Arten wie das Rebhuhn zu.

Wie werden die Tiere gezählt?

Die Bestandszahlen basieren auf einem bundesweiten Monitoring. Dabei zählen Jägerinnen und Jäger die Tiere nachts auf festgelegten Strecken mit Scheinwerfern. Die Augen der Hasen reflektieren das Licht charakteristisch, sodass sie sich von anderen Tieren unterscheiden lassen. Wissenschaftler werten die Daten anschließend aus und vergleichen sie zwischen Regionen und Zeiträumen.