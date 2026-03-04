Es ist eine Zäsur, die diese Jahreshauptversammlung der Bad Liebensteiner Natur- und Heimatfreunde setzte. Nach 16 Jahren verdienstvollem Engagement für die Heimat- und Kurstadt gab Fritz-Eberhard Reich den Vereinsvorsitz ab und legte den Staffelstab in jüngere Hände. Damit ging zwar eine erfolgreiche Ära zu Ende, aber die Mitglieder schlugen zugleich ein neues Kapitel in ihrer Vereinsgeschichte auf. Sie schenkten ihr Vertrauen in einer vorgezogenen Vorstandswahl Stephan Konietzko und wählten ihn zu ihrem neuen Vereinsvorsitzenden.