Erfurt (dpa/th) - In Thüringens Wäldern sind durch Dürre, Stürme und Borkenkäferbefall binnen acht Jahren rund 20 Millionen Bäume verloren gegangen. Das sagte Corinna Geißler, Vorständin der Landesforstanstalt Thüringenforst, der "Thüringer Allgemeinen Zeitung". Demnach sei vor allem das Sterben von Fichten für die hohe Zahl verantwortlich, aber auch andere Baumarten seien betroffen. 2018 habe der Waldbestand noch bei 330 Millionen Bäumen gelegen.