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Natur Thüringenforst: Seit 2018 rund 20 Millionen Bäume verloren

Dürre, Stürme und Borkenkäfer haben Thüringens Wälder schwer getroffen: Seit 2018 verschwanden rund 20 Millionen Bäume. Die Zahl könnte weiter steigen, erwartet der Landesforst.

Natur: Thüringenforst: Seit 2018 rund 20 Millionen Bäume verloren
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Etwa 20 Millionen Bäume sind in Thüringen in den vergangenen acht Jahren Stürmen, Dürre und dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. (Symbolbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringens Wäldern sind durch Dürre, Stürme und Borkenkäferbefall binnen acht Jahren rund 20 Millionen Bäume verloren gegangen. Das sagte Corinna Geißler, Vorständin der Landesforstanstalt Thüringenforst, der "Thüringer Allgemeinen Zeitung". Demnach sei vor allem das Sterben von Fichten für die hohe Zahl verantwortlich, aber auch andere Baumarten seien betroffen. 2018 habe der Waldbestand noch bei 330 Millionen Bäumen gelegen. 

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Die Diplom-Forstwirtin erwartet, dass die Zahl der verlorenen Bäume trotz Neupflanzungen und natürlicher Verjüngung des Waldes weiter steigen werde. Das Nachwachsen junger Bäume werde noch Zeit brauchen. Der Landesforst treibe die Mischung verschiedener Baumarten zunehmend voran. Die Fichte bleibe aufgrund der früher weit verbreiteten Monokulturen aber der häufigste Baum in Thüringen.