Bereits zum zweiten Mal haben sich in diesen Tagen die Pfadfinder des Stammes „Wolfsberg“ aus Gräfinau-Angstedt im Schulungsheim an der Ilm in Dörnfeld zum großen Pfadfinderlager getroffen. Das Wetter spielte zwar nicht immer mit. Die angehenden Pfadfinder konnten dennoch zahlreiche Eindrücke sammeln und wertvolle Erfahrungen gewinnen, berichtet Mirko Fischer, Mitglied der Stammesführung und Mitorganisator des Pfadfinderlagers.